Neuer Kirchenvorstand nimmt die Arbeit auf

Am zweiten Adventswochenende wurden die neuen Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorsteher der evangelischen Kirchengemeinde Zusmarshausen eingeführt. In einem festlichen Gottesdienst in der Zusser Auferstehungskirche verpflichtete Religionspädagoge Felix Henkelmann die fünf Frauen und zwei Männer, die in die neue Gemeindeleitung gewählt und berufen wurden. Eine Kirchenvorsteherin konnte aus gesundheitlichen Gründen nicht teilnehmen.

2500 evangelische Christen gehören zur Gemeinde

Zur Kirchengemeinde Zusmarshausen gehören knapp 2500 evangelische Christinnen und Christen von Emersacker bis Ustersbach und von Gabelbachergreut bis Horgau. Neun Kommunen und 45 Ortschaften gehören zur Gemeinde. Sechs Frauen und zwei Männer werden nun ehrenamtlich für die nächsten sechs Jahre die evangelische Kirchengemeinde in den westlichen Wäldern leiten. Pfarrerin i.R. Katharina Beltinger wird den neuen Kirchenvorstand noch bis Ende Januar begleiten.

Matthias Schrank, Geschäftsführer der Zusmarshausener Kirchengemeinde, ist für die nächsten elf Monate zur Vertretung nach St. Lukas in der Hammerschmiede in Augsburg abberufen. Religionspädagoge Felix Henkelmann gehört dem Kirchenvorstand als beratendes Mitglied an. (AZ)