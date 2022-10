Zusmarshausen

18:00 Uhr

In Deutschlands größter Stromtankstelle ist das Laden fast ein Vergnügen

Plus Die Sortimo-Stromtankstelle in Zusmarshausen hat sich zu einem Zentrum der E-Mobilität entwickelt. Doch wie wirken sich die steigenden Strompreise aus? Wir haben uns dort umgehört.

Von Angela David

Ladestationen sind zwar nur wenige besetzt, aber dafür stehen am Freitagmittag im Innovationspark Zusmarshausen etliche Luxuslimousinen, die man bisher nur selten in Deutschland zu sehen bekam: Die neuesten Modelle mit Elektroantrieb des chinesischen Herstellers "Nio". Das Besondere an ihnen ist: Sie werden nicht geladen, sondern der leere Akku wird in speziellen "Garagen" gegen einen vollen ausgetauscht. Im Sortimo-Innovationspark Zusmarshausen steht eine von drei solcher Wechselstationen in Deutschland.

