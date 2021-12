Nachhaltigkeitscheck

vor 36 Min.

Was hat der Landkreis Augsburg in Sachen E-Mobilität zu bieten?

Plus Die neue Bundesregierung will den CO2-Ausstoß reduzieren und mehr elektrische Fahrzeuge auf die Straßen bringen. So schlägt sich der Landkreis Augsburg in Sachen E-Mobilität.

Von Felicitas Lachmayr

Ein Klick, und der blaue Tesla wird mit Strom versorgt. In einer halben Stunde kann Udo Scherber weiterfahren. 400 Kilometer seien locker drin, sagt der Augsburger. An das Warten hat er sich gewöhnt, seit eineinhalb Jahren ist er mit E-Auto unterwegs. Das sei innovativ, leise und günstiger im Unterhalt, sagt er. Zum Tanken fährt Scherber nach Zusmarshausen. Dort eröffnete die Firma Sortimo den nach eigenen Angaben "größten Ladepark Europas".

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen