Zusmarshausen

06:00 Uhr

Kein ICE-Halt in Augsburg? Bahn verfolgt Vorschlag nicht weiter

Plus Der Zusmarshauser Bürgermeisters hat angeregt, die neue ICE-Trasse an Augsburg vorbeizuführen. Warum die Bahn den Vorschlag nicht weiter untersucht.

Von Katja Röderer

Muss der ICE denn unbedingt in Augsburg halten? Diese Frage hat der Zusmarshauser Bürgermeister Bernhard Uhl ( CSU) vor Kurzem in einem offenen Brief an die Projektgruppe der Bahn gestellt. Er schlug vor, stattdessen die geplante Bahn-Neubaustrecke Ulm - Augsburg im Südwesten von Augsburg nach Mering zu führen (wir berichteten). Im Süden Augsburgs könnte ein Fernbahnhof für ICE und TGV entstehen. Doch die Bahn hat gleich mehrere Gründe, warum sie diesen Vorschlag nicht weiter verfolgt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen