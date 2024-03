Zusmarshausen

So viel Geld hat Zusmarshausen auf der hohen Kante

Plus In der Gemeinde sprudeln die Steuereinnahmen und die Rücklagen steigen. Im Gemeinderat wird darüber diskutiert, in welche Projekte investiert werden soll.

Von Günter Stauch

Die entscheidende Haushaltssitzung im Marktgemeinderat war geprägt von Harmonie und gegenseitigen Respektsbekundungen, aber auch scharfer Kritik am Bürgermeister. Der Rathauschef verzichtete auf die sonst übliche Etatrede zu Beginn der Beratungen und ließ dafür lieber Zahlen sprechen. Kein Wunder: Ein Haushalts-Volumen von beinahe 40 Millionen Euro, kräftig sprudelnde Gewerbesteuereinnahmen sowie steigende Rücklagen sprachen schließlich für sich. Und was die Steuerkraft pro Einwohner angeht, konnte sich die Kommune im Landkreis vom siebten auf den fünften Rang verbessern, worauf Jonas Watzal von der gemeindlichen Finanzverwaltung hinwies.

5,3 Millionen Euro gehen an den Landkreis

Wie auch in anderen Kommunen wurde der hohe Betrag an den Kreis mit einem weinenden und lachenden Auge betrachtet. Schließlich sitzen neben dem Versammlungsleiter Bürgermeister Bernhard Uhl auch noch weitere Gemeinderäte beim Kreistag im selben Boot. So ging Christian Weldishofer ( CSU) bei seiner „ersten Etatansprache in den vergangenen 16 Jahren“ auch auf die 5,3 Millionen Euro ein, die als sogenannte Kreisumlage anfallen. „Als Kreisrat weise ich zurück, dass man dem Landkreis eine Art Selbstbedienungsmentalität unterstellt“, betonte er und hob auch auf manche negativen Debatten in der Region ab: „Der Landkreis ist nicht unser Gegner.“ Schließlich drehe sich auch dort alles ums Geld, zudem würde der Landkreis ebenso in die Gemeinde an der Zusam investieren. Auch Joachim Weldishofer, Fraktionschef der Freien Wähler, ging für seine Gruppe darauf ein und lenkte die Aufmerksamkeit auf die positive Steuerentwicklung, die zu dieser Erhöhung führen würden. „Auch da kann sich mal etwas verändern.“ Schließlich verwies Susanne Hippeli (Bürgerliste) bei ihrer Stellungnahme auf die Kosten bei Personal und Verwaltungs- wie Betriebsaufwand hin, die weit über dieser Abgabe lägen.

