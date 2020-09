vor 55 Min.

250 Menschen demonstrieren in Augsburg gegen Maskenpflicht für Schüler

Rund 250 Menschen demonstrieren am Samstagnachmittag auf dem Ulrichsplatz gegen die Corona-Maßnahmen der Politik. Vor allem die Maskenpflicht für Kinder missfällt ihnen.

Rund 250 Menschen demonstrieren seit 16 Uhr auf dem Augsburger Ulrichsplatz gegen die Corona-Maßnahmen der Politik. Zu der Veranstaltung hatte die Gruppe "Grundrechte wahren" aufgerufen, die in Augsburg bereits die Demos am Plärrer und einen Schweigemarsch durch die Innenstadt organisiert hat. Der Protest der Demonstranten richtet sich dieses Mal vor allem gegen die Maskenpflicht für Schulkinder. Sprüche wie "Keine Mundsperre" oder "Ohne Maulkorb" standen auf den Plakaten. Unter den Teilnehmern fanden sich auch viele Eltern mit ihren Kindern.

"Über Infektionsschutzmaßnahmen kann man immer streiten, aber bei Masken für Schüler hört bei mir das Verständnis auf", erzählt eine teilnehmende Mutter. Mit unter den Teilnehmern war auch der Kauferinger Arzt und Impfkritiker Rolf Kron, der auch an der Großdemonstration am vergangenen Wochenende in Berlin teilnahm und in Landsberg bereits auf ähnlichen Demonstrationen gesprochen hatte. Seiner Ansicht nach sei eine Maskenpflicht für Schüler "Kindesmisshandlung".

Am Samstag, 05 September, demonstrierten auf dem Augsburger Ulrichsplatz rund 250 Menschen gegen die Corona-Maßnahmen. Bild: Ina Marks

Als Veranstaltungsort war im Vorfeld eigentlich der Elias-Holl-Platz vorgesehen. Weil Polizei und Ordnungsamt jedoch mit mehr als den angemeldeten 250 Teilnehmern rechneten, wurde die Veranstaltung auf den Ulrichsplatz verlegt. Polizeiangaben zufolge habe die Teilnehmerzahl 250 letztendlich aber nicht überschritten. Teile des Milchbergs wurden aufgrund der Veranstaltung gesperrt. Zu Verkehrsbeeinträchtigungen kamen es jedoch nicht. Das Ende der Kundgebung wird gegen 19 Uhr erwartet. (AZ)

