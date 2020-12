vor 29 Min.

30-jähriger Mann stirbt nach Unfall zwischen Inningen und Bobingen

Ein Autofahrer ist vergangene Woche zwischen Inningen und Bobingen frontal in einen Linienbus geprallt. Nun hat die Polizei eine traurige Nachricht.

Der schwere Unfall am vergangenen Donnerstag zwischen Inningen und Bobingen hat ein Todesopfer gefordert. Ein VW Golf-Fahrer war aus bislang ungeklärten Gründen auf die Gegenspur geraten und dort frontal mit einem Linienbus zusammengestoßen. Wie die Polizei am Montag berichtet, ist der 30-Jährige am Wochenende seinen Verletzungen erlegen.

Es war am Donnerstagvormittag kurz vor elf Uhr als der folgenschwere Unfall passierte. Durch die frontale Kollision mit dem Bus war der Golf ins Schleudern geraten und hatte sich quer zur Fahrbahn gestellt. Wie berichtet, konnte eine 34-jährige Audi Fahrerin nicht mehr ausweichen und fuhr seitlich in den querstehenden Golf.

Nach Unfall zwischen Inningen und Bobingen verstorben

Der 30-Jährige wurde lebensgefährlich verletzt und mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Sein Leben konnte nicht mehr gerettet werden. Der 61-jährige Busfahrer und seine neun Fahrgäste wurden leicht verletzt und teilweise in Krankenhäuser gebracht. Die 34-jährige Audi Fahrerin und ihr Beifahrer mussten ebenfalls leicht verletzt ins Krankenhaus.

Laut Polizei steht ein unfallanalytische Gutachten noch aus. Es werde auch noch geraume Zeit in Anspruch nehmen. (ina)

Themen folgen