360-Grad-Tour: Erkunden Sie den Unteren Brunnenturm selbst

Plus Der Untere Brunnenturm im Augsburger Domviertel gehört zum zweitgrößten und zweitältesten Wasserwerk Mitteleuropas. Hier können Sie ihn sich selbst anschauen.

Dieser Turm hat Geschichte! Der Untere Brunnenturm im Augsburger Domviertel wurde um 1500 über einem ehemaligen Wachturm erbaut, diente zunächst der Wasserversorgung der Bischofsresidenz, dann des ganzen Viertels. Er war – mit dem Pumpenhaus (dort, wo heute das Liliom-Kino steht) und der Kanalbrücke – das zweitgrößte und zweitälteste Wasserwerk. Nicht nur in Augsburg, sondern in ganz Mitteleuropa. Nur die Anlage am Roten Tor ist älter. Beide gehören zum Weltkulturerbe.

Als der frühere Neusäßer Unternehmer Siegfried Schmid den Turm in den 1980er Jahren mietete, war das Bauwerk heruntergekommen: Die Treppen waren verfault, es gab keinen Strom, kein Wasser, keine Heizung. Schmid sanierte das Gebäude aufwendig.

