50 Jahre Hotelturm

vor 17 Min.

Hinter den Kulissen des Maiskolbens: Sehen Sie hier Folge 3 unserer Hotelturm-Videoserie

In der dritten Folge unserer Hotelturm-Serie schauen wir hinter die Kulissen des Hotelturms – in ein verstecktes Stockwerk, ein baufälliges Parkhaus und aufs Dach.

Der Hotelturm ist 50 Jahre alt – genug Zeit für viele spannende Geschichten. In einer exklusiven Video-Serie führen Manuel Andre und Axel Hechelmann hinter die Kulissen des "Maiskolbens". Sie lassen sich die Luxussuiten des Vier-Sterne-Hotels Dorint zeigen, sprechen mit Bewohnerinnen und Bewohnern und entdecken Orte in Augsburgs höchstem Wohnhaus, die kaum jemand zu Gesicht bekommt – etwa das versteckte 18. Stockwerk oder die Antenne.

