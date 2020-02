vor 35 Min.

Ärger bei WSA: Marcella Reinhardt verlässt die Gruppierung

Die Stadtratskandidatin Marcella Reinhardt verlässt die Vereinigung. Als Grund nennt sie anhaltende Diskussionen um politische Ansichten eines Mitgliedes.

Marcella Reinhardt ist Vorsitzende des Regionalverbandes Deutscher Sinti und Roma - und kandidiert auf Listenplatz 6 für die Wählervereinigung "Wir sind Augsburg" (WSA) für den Stadtrat. Reinhardt hat nun bekannt gegeben, aus der politischen Gruppierung auszutreten. Der Grund: Anhaltende Diskussionen um politische Ansichten eines WSA-Mitgliedes.

Zuletzt war der Augsburger Kickbox-Weltmeister Guido Fiedler, der für die Gruppierung WSA für den Stadtrat kandidiert, in die Schlagzeilen geraten, weil in seinem Studio nach Recherchen des BR auch Rechtsextreme trainiert haben. Außerdem hing dort eine Reichskriegsflagge. In der Vergangenheit hatte er sich auch auf Facebook entsprechend geäußert. Inzwischen postet er nur noch sportliche Themen und erklärte gegenüber unserer Redaktion: „Weder bin ich in der rechten Szene involviert noch interessiert daran.“

Die OB-Kandidatin der WSA sieht die Sache anders

In einer Pressemitteilung erklärt Anna Tabak die Hintergründe aus Sicht der WSA. Die OB-Kandidatin erklärt, "seit Jahren werden WSA-Mitglieder aus persönlichen Hass-Motiven einiger weniger Personen bekämpft." Tabak nennt darin Namen von Personen, die zur Diffamierung der WSA etwa als "Nazi-Sammelbecken" führten. Sie stammen laut Tabak aus dem Umfeld der Freien Wähler in Augsburg. Zum Hintergrund: Der ehemalige Kulturreferent und WSA-Stadtrat Peter Grab ging 2015 eine Ausschussgemeinschaft mit der AfD ein. Seither stehen diese Vorwürfe im Raum. Wie Tabak weiter ausführt, seien Vorstände Diffamierung in den sozialen Medien gewöhnt, aber nicht jedes Mitglied halte dem Mobbing stand. "Marcella Reinhardt hat diesem Druck nicht mehr standhalten wollen und wir bedauern diese Entwicklung sehr."

Reinhardt selbst will sich am Freitagabend auf einer öffentlichen Veranstaltung ausführlich zu den Hintergründen äußern. (jovos, jöh)

