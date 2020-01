13:39 Uhr

Aldi bestätigt Interesse an Einzug ins Karstadt-Haus

Plus Jetzt ist es offiziell: Aldi denkt daran, die Lebensmittelabteilung bei Karstadt in Augsburg zu übernehmen. Das Warenhaus schweigt dazu.

Von Michael Hörmann

Der Discounter Aldi hat die Berichterstattung unserer Redaktion bestätigt, wonach das Unternehmen einen Lebensmittelmarkt in der Karstadt-Filiale eröffnen will. Wie berichtet, wird die jetzige Lebensmittelabteilung im Warenhaus in der Bürgermeister-Fischer-Straße in den nächsten Wochen umgebaut.

Es gibt Aussagen aus Mitarbeiterkreisen, dass künftig Aldi die Filiale im Untergeschoss betreiben werde. Michael Hartisch, Geschäftsführer des Augsburger Karstadt-Hauses, sagt dazu nichts. Er verweist auf die zentrale Unternehmenskommunikation bei Karstadt. Das Warenhaus äußert sich allerdings auf Anfrage unserer Redaktion bislang nicht. Das sagt Aldi zum möglichen Einstieg Aldi hat dagegen reagiert. Eine Unternehmenssprecherin von Aldi Süd teilte mit: „Grundsätzlich sind wir im Interesse unserer Kundinnen und Kunden immer auf der Suche nach attraktiven Standorten. Deshalb beschäftigen wir uns aktuell auch mit dem Augsburger Karstadt-Haus als möglichem neuen Standort.“ Die Sprecherin warb zugleich um Verständnis, „dass wir darüber hinaus derzeit noch keine weiteren Informationen geben können“. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Dass Aldi ins Karstadt-Haus gehen könnte, ist nicht überraschend. Auch in anderen deutschen Städten gibt es diese Konstellation. Die eigene Lebensmittelabteilung, die von der Gesellschaft „Karstadt Lebensmittel“ betrieben wurde, wurde geschlossen. Stattdessen zog Aldi ein. Die Abteilung Haushaltswaren, die auch in Augsburg im Untergeschoss neben der Lebensmittelabteilung untergebracht ist, zog dann in eine andere Etage im Karstadt-Haus. Ein vergleichbares Szenario ist im Augsburger Haus denkbar. Dem Vernehmen nach hatte Aldi auch bereits am ehemaligen K&L-Ruppert-Haus Interesse angemeldet. Lebensmittelabteilung bei Karstadt wird jetzt umgebaut Die Lebensmittelabteilung bei Karstadt wird ab 13. Januar umgebaut. Angekündigt wird auch, dass es ab 27. Februar weitergeht. Unabhängig von der vorerst noch nicht geklärten Zukunft der Lebensmittelabteilung gibt es eine bereits feststehende Änderung des gastronomischen Angebots: Im Außenbereich von Karstadt eröffnet am Samstag, 11. Januar, der Laden „Pommes Helden“. Das Angebot umfasst Pommes mit verschiedenen Toppings: Vom Klassiker rot/weiß, über warme Bolognese und Pilzrahmsauce bis hinzu Pulled Chicken, Bratwurst und Currywurst. Der Laden wurde bereits in den vergangenen Jahres als Pommes-Stand betrieben. Lesen Sie dazu den Kommentar: Aldi in Augsburg: Die Supermärkte in der City sind ein Gewinn

