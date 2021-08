200 Augsburger demonstrieren für deutsche Luftbrücke nach Afghanistan

Demonstranten am Ulrichsplatz solidarisieren sich am Samstag mit der afghanischen Zivilbevölkerung, die unter Terror und Gewalt leidet. Die Bundesregierung müsse jetzt schnell handeln, so eine Forderung.

Rund 200 Menschen in Augsburg haben am Samstagnachmittag für eine deutsche Luftbrücke nach Afghanistan demonstriert. Die afghanische Zivilbevölkerung dürfe nach dem Ende der Evakuierungsflüge nicht im Stich gelassen werden. Bei der Kundgebung auf dem Ulrichsplatz gab es harte Kritik an der Bundesregierung, der "unterlassene Hilfeleistung" vorgeworfen wurde. Sie nehme den Tod eigener Staatsangehöriger und afghanischer Hilfskräfte der deutschen Truppen billigend in Kauf.

Zur Friedens-Demo für Afghanistan hatten Organisationen wie OpenAfroAux, der Augsburger Flüchtlingsrat, Grand Hotel Cosmopolis und weitere Veranstalterinnen aufgerufen. Die Redner verlasen mehrere Briefe von Afghanen und Afghaninnen, die große Angst haben, dass sie selbst oder ihre Familien in die Hände der Taliban geraten und die verzweifelt auf Hilfe aus dem Ausland warten.

Untersuchungsausschuss soll Fehler aufarbeiten

Eine Forderung war die sofortige Wiederaufnahme der deutschen Evakuierungsflüge nach Kabul, um die zurück gelassenen afghanischen Ortskräfte und deren Angehörige in Sicherheit zu bringen. Gefordert wurde darüber hinaus, dass afghanische Flüchtlinge aus Anrainer- und Transitstaaten in Deutschland in einem vereinfachten und beschleunigten Asylverfahren aufgenommen werden müssten.

Nötig sei auch ein dauerhafter Abschiebestopp für afghanische Flüchtlinge und eine Aufenthaltserlaubnis für sie in Deutschland. Rednerinnen forderten darüber hinaus, Fehler der Bundesregierung beim Truppenabzug aus Afghanistan müssten politisch aufgearbeitet und dafür ein Untersuchungsausschuss eingerichtet werden. Für die zahlreichen Opfer von Terror und Gewalt, die allein in den vergangenen Tagen in Kabul getötet wurden, gab es eine Schweigeminute.