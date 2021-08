90 Jahre: Als die Augsburger den Steg über das Hochablasswehr forderten

Plus Seit 90 Jahren können Fußgänger und Fahrradfahrer über den Steg am Hochablass den Lech kreuzen. Dabei galt er einst als ein zu kostspieliges "Luxus-Bauwerk".

Seit 1912 flankieren die Steinskulpturen "Industrie" und "Flößer" den Zugang am linken Lechufer zum Steg über dem Hochablasswehr. Bis 1931 reichte diese begehbare "Betonlaufrinne" nur bis zur Wehrmitte. Das dokumentieren Fotos und Bildpostkarten. Eine begehbare Verbindung zwischen der darauf abgebildeten Hochablass-Gaststätte und dem Kuhsee auf der Hochzoller Seite des Lech gibt es seit 90 Jahren. Der Vorläufer war ein Arbeitssteg beim Bau des Hochablass-Wehrs 1911/12. Ein dauerhafter Wehrübergang als Verbindung zum Kuhsee war nicht geplant. Ein solches "Luxus-Bauwerk" galt als zu kostspielig angesichts der ohnehin gewaltigen Baukosten.