Ab 2028 soll es einen Direktzug zwischen Augsburg und Münchner Flughafen geben

Augsburg soll per S-Bahn an München und den Flughafen angebunden werden.

Plus Gute Nachricht für Augsburg, oder? Ab 2028 soll man mit dem Zug direkt zum Münchner Flughafen fahren können. Es gibt Kritik - und ein anderes Projekt liegt auf Eis.

Von Stefan Krog

Ein direkter Zug zwischen Augsburg und dem Münchener Flughafen – dieses zusätzliche Angebot soll im Jahr 2028 kommen. Eine Verbesserung des Regio-Schienen-Takts innerhalb der Stadt Augsburg selbst - also zwischen den Stadtteilbahnhöfen Hochzoll und Oberhausen - ist dagegen in weite Ferne gerückt. Nachdem die Bayerische Eisenbahngesellschaft, die im Auftrag des Freistaats den Schienennahverkehr in Bayern koordiniert, im Sommer eher beiläufig mitgeteilt hatte, dass diese Planungen vorläufig nicht mehr weiterverfolgt würden, ist nun klar, warum die Taktverdichtung auf Jahre gestorben ist.

