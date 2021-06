Ab in den Sattel: Die Americana kann im Herbst in Augsburg stattfinden

Ab 1. September können in Bayern wieder regulär Messen stattfinden. Die Augsburger können sich auf einen Klassiker freuen: die Westernmesse Americana.

Es ist lange her, dass die Messegesellschaft Afag eine Veranstaltung auf dem Augsburger Messegelände organisiert hat, doch nun kann es wieder losgehen: Nachdem die bayerische Staatsregierung den September als spätestes Datum für einen Neustart der Messen genannt hat, steht nun fest, dass die Westernmesse Americana wie geplant im Herbst in Augsburg stattfinden kann.

Die Vorbereitungen für die Veranstaltung laufen seit über einem Jahr, Hygienekonzepte liegen in der Schublade und wurden immer wieder an die neuesten Regeln angepasst. Die Americana findet damit also wie geplant vom 8. bis 12. September statt. Die Geschäftsführer der Afag, Henning und Thilo Könicke, freuen sich über das "deutliche Signal" der Bayerischen Staatsregierung, das den Weg für den Re-Start der Messebranche ebnet: "Der 1. September als offizielles Start-Datum für den Messebetrieb gibt unseren Ausstellern, Besuchern und Partnern endlich die nötige Sicherheit, die sie für die Vorbereitungen ihrer Messebeteiligungen im Herbst benötigen."

Die Messe Americana soll im September in Augsburg stattfinden

Bereits im Sommer werden erste Pilotmessen durchgeführt. "Wir stehen im engen Austausch mit den zuständigen Behörden und stimmen das Rahmenhygienekonzept auf die aktuellen Gegebenheiten ab", so die Afag-Geschäftsführer. Darüber hinaus gebe der stetige Impffortschritt dem Neustart "eine solide Basis".

Americana-Projektleiter Karlheinz Knöbl freut sich über die Beschlüsse der Staatsregierung. Die offizielle Bekanntgabe des Starttermins erleichtere die Vorbereitung deutlich. "Seither haben uns zahlreiche Anfragen und Anmeldungen von Ausstellern erreicht. Diese Unternehmen, Handwerksbetriebe und Dienstleister freuen sich, auf der Americana wieder ihre Produkte und Angebote präsentieren zu können."

Sandra Quade, Turnierleiterin der Americana, sieht die Sache auch aus sportlicher Sicht positiv: "Wir freuen uns, nach dieser langen Unterbrechung, in der es ja keine Turniere gab, endlich wieder als Motor der Westernreitsport-Szene durchstarten zu können." Auf der Americana 2021 präsentieren sich rund 50 Westernreitsport-Klassen. Wie immer im Mittelpunkt stünden die Disziplinen Reining, Cutting und CowHorse, so Quade. (AZ/nip)

