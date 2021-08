Augsburg

Augsburg droht vierte Corona-Welle: Steigt die Inzidenz noch im August auf 50?

Plus Seit Anfang der Woche steigen die Infektionszahlen mit dem Coronavirus in Augsburg wieder deutlicher an. Die Urlaubszeit spielt dabei eine große Rolle.

Von Stefan Krog

Etwa sechs Wochen lang lag der Inzidenzwert in Augsburg bei etwa 20, seit Anfang der Woche marschiert er aber auf die 30 zu. Die Stadt meldete am Mittwoch 24 Neuinfektionen - so viele wie zuletzt vor knapp zwei Monaten, als die dritte Welle in den letzten Zügen lag. Bereits vor einigen Wochen hatte das Gesundheitsamt die ersten Anzeichen für eine vierte Welle ausgemacht - inzwischen scheint sie auf Augsburg zuzurollen. Das Gesundheitsamt rechnet noch im Lauf des August damit, dass der Inzidenzwert von 50 in greifbare Nähe rückt. "Die Dynamik während der Urlaubszeit mit den damit verbundenen Schwankungen der Fallmeldungen erschwert jedoch eine genauere Prognose des Zeitpunkts, wann der Wert überschritten werden könnte", sagt Gesundheitsreferent Reiner Erben (Grüne).

