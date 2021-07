Augsburg

Augsburg hat den ersten Pickleball-Club Deutschlands - aber was ist das?

Plus In den USA spielen über 100.000 Aktive Pickleball. Die Sportart liegt zwischen Tennis, Badminton und Tischtennis. Den ersten Pickleball-Club in Deutschlands gibt es in Augsburg.

Von Fridtjof Atterdal

Angeblich war es ein Hund namens „Pickles“, dem der „Pickleball“ seinen Namen verdankt. Ob nur gut ausgedacht oder wahr - die Sportart aus den USA fristet in Augsburg noch ein Nischendasein. Dabei hat die Stadt ganz offiziell den ersten Pickleball-Club Deutschlands. Und das Spiel mit dem löchrigen Hohlball und den an abgeschnittene Paddel erinnernden Schlägern macht eine Menge Spaß - zumindest wenn man als Anfänger nicht gleich sämtliche Regeln verstehen möchte. Denn die sind etwas komplex und erlauben eine Menge strategische Spielzüge. In Augsburg jedenfalls hat die Sportart zwar nicht allzu viele, dafür überzeugte Fans.

