Augsburger Gastronom veranstaltet Glühweinfest ohne Maske und 2G-Regel

Julian, das ist schon passiert. Gucken sie sich die neuesten Bewertungen auf Google an, die Querdenker feiern ihn schon ab wegen seines 'Widerstands'. Nach Jana aus Kassel haben wir eben einen Bernhard aus Augsburg.



Und wirtschaftliches Geschick? Für ihn ja, für die Stadt Augsburg nicht. In den letzten 6 Jahren ging seine Bilianz von 500 Tausend stetig auf 2.6 Millionen hoch. Dabei hat er 'komischerweise' in all den Jahren nie einen Gewinn erzielt. im Gegenteil, die letzten 6 Jahre einen Gesamtverlust von über 2.3 Millionen.

Und ich weiß ja nicht was er an Coronahilfen, Kurzarbeitergeld etc. die letzte Zeit bezogen hat.

Also als zuständiges Finanzamt würde ich mir den Laden doch mal genauer anschauen ....

