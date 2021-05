Augsburg

24.05.2021

Augsburgs Außengastronomie öffnet schon heute - diese Regeln gelten jetzt

Remzi Okuyucu, Leiter des Parkgartens im Wittelsbacher Park, bereitet alles vor. Am Dienstag öffnet die Außengastronomie in Augsburg. Einen Tag früher als geplant.

Plus In Augsburg geht es nun mit Öffnungen schnell voran. Allerdings gab es am Pfingstmontag kurzfristig eine geänderte Strategie bei den Biergärten.

Von Michael Hörmann

Augsburg macht wieder auf. Ab Dienstag gelten Lockerungen. Unter anderem fällt die bislang geltende Ausgangssperre von 22 bis 5 Uhr weg. Die Augsburger können sich rund um die Uhr frei bewegen. Dass Augsburg öffnet, war seit einigen Tagen absehbar. Dennoch gab es am Pfingstmontag sehr viel Hektik im Rathaus. Die Öffnungsstrategie geht nun schneller, als es die Stadt zuvor kommuniziert hatte. Auch die Außengastronomie darf bereits am Dienstag loslegen. Zuletzt hieß es vonseiten der Stadt stets, dass aufgrund eines vorgeschriebenen Genehmigungsverfahrens die Außengastronomie erst am Mittwoch starten könne. Der Betrieb in Biergärten und in Lokalen, die draußen bestuhlt haben, endet vorerst um 22 Uhr. Daran ändert sich nichts. Die Stadt sieht wegen der Terminkonfusion keinen Fehler im eigenen Agieren.

