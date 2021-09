Augsburg

06:00 Uhr

Baustellen-Update: So läuft es aktuell auf Augsburgs Straßen

Die Haunstetter Straße in Augsburg ist in einem Teilbereich stadtauswärts weiterhin gesperrt.

Plus An mehreren Straßen in Augsburg wird gearbeitet - unter anderem in der Haunstetter Straße und in der Domkurve. Wann die Projekte abgeschlossen sein sollen.

Von Michael Hörmann

Autofahrinnen und Autofahrer, die in Augsburg auf der Haunstetter Straße in Richtung Haunstetten unterwegs sind, müssen sich ein paar weitere Tage auf eine Umleitung einstellen. Stadtauswärts werden sie an der Rumplerstraße auf die B17-Auffahrt an der Messe umgeleitet. Der Weg führt sie dann auf der B17 in Richtung Haunstetten. Die Asphaltarbeiten an der Haunstetter Straße dauern an. Stadteinwärts ist die Fahrt aus Richtung Haunstetten dagegen möglich. Auch an andern Orten im Stadtgebiet laufen im Moment Straßenbauprojekte. Das ist der aktuelle Stand.

