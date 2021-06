Augsburg

06:30 Uhr

Betriebsärzten in Firmen fehlt Corona-Impfstoff

Auch Betriebsärzte sind in die Impfkampagne eingestiegen. Es fehlt aber am Stoff.

Plus Impfen ist die wichtigste Waffe im Kampf gegen Corona. Doch es fehlt weiter an ausreichend Impfstoff. Auch Betriebsärzten in Augsburg fehlt das Vakzin. Das sorgt mitunter für Ärger.

Von Andrea Wenzel

Der von der Politik viel beschworene Impfturbo, der der Corona-Pandemie ein schnelles Ende bereiten sollte, zündet nach wie vor nicht so recht. Das spürt man im Augsburger Impfzentrum, wo es derzeit vorwiegend nur Zweitimpfungen gibt, ebenso wie bei den Ärzten und auch bei den Betriebsärzten in Augsburg, die seit Kurzem schnell und unkompliziert Belegschaften impfen sollten. Überall mangelt es an Impfstoff.

