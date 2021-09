Augsburg

12:07 Uhr

Brandruine in der Augsburger Karolinenstraße erschüttert viele Menschen

Die Aufräumarbeiten am Brandhaus in der Karolinenstraße sind eine große Herausforderung.

Plus Nach dem Brand in der Augsburger Karolinenstraße herrscht noch Trubel an der Baustelle. Es gibt viel zu sehen. So äußern sich die Passanten zu der aktuellen Situation.

Von Lena Gradl und Hjördis Diestel

Fast zwei Wochen nach dem Brand riecht es immer noch nach Rauch. Das abgebrannte Haus in der Karolinenstraße ist nach wie vor das große Stadtgespräch. Auch wenn der Verkehr in der abgesperrten Straße weiterhin ausgebremst wird, sind viele Passanten unterwegs. Was auffällt: Fast alle bleiben stehen und schauen sich das Haus an. Nicht selten werden Fotos gemacht. Zu fotografieren gibt es noch immer etwas: Die blauen Autokräne stehen da, zudem sind Bauarbeiter an der Brandstelle tätig.

