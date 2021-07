Capybaras: Im Augsburger Zoo leben jetzt Wasserschweine

Zwei Capybaras sind als neue Tierart in Augsburgs Zoo angekommen. Die südamerikanischen Wasserschweine haben besondere Eigenschaften.

Lima heißt ein neues Wasserschwein im Augsburger Zoo. Das Weibchen ist am Dienstagabend aus Dortmund in Augsburg eingetroffen. Es kam zusammen mit einem männlichen Artgenossen, der noch keinen Namen hat, aus Osnabrück. Die beiden südamerikanischen Wasserschweine sind allerdings keine Schweine, wie ihr Name vermuten lässt. Sie sehen eher aus wie überdimensionierte Meerschweinchen.

Neue Wasserschweine im Augsburger Zoo Video: Thomas Lipp

Zookurator Thomas Lipp sagt, der Tiertransport sei ohne Zwischenfälle und Staus verlaufen. Als Lima und ihr neuer Gefährte in ihrem Augsburger Gehege eintrafen, nahmen sie gleich ein ausgiebiges Bad. Die ursprüngliche Heimat dieser Tiere sind die Urwälder des Amazonas und Grassteppen Südamerikas. Im Wasser sind sie in ihrem Element und auch vor ihren Feinden in freier Wildbahn sicher, wie Lipp erläutert. Wenn sie in ihrem Teich schwimmen, ragen nur Kopf und Rücken heraus.

Capybaras in Augsburgs Zoo: Name kommt aus der Indianersprache

An ihren typischen Lebensraum sind die Capybaras körperlich gut angepasst. Zwischen den Zehen haben sie kurze Schwimmhäute. Damit können sie hervorragend schwimmen und geschickt tauchen. Aber auch bei einem Landgang zum Weiden können sie recht schnell unterwegs sein. In Augsburg leben sie nun im früheren Gehege der Zwergflamingos gegenüber dem Giraffenhaus. Es wurde vergrößert und umgebaut. Lima und ihr Gefährte finden dort Wasser- und Landzonen. Auf der Wiese können sie frisches Gras fressen, ansonsten bekommen sie Lipp zufolge viel Gemüse und Pellets sowie etwas Obst als Leckerli. Der Name "Capybara" stammt übrigens aus der Indianersprache und bedeutet "Herr des Grases". Bei kühleren Temperaturen können sich die Wärme liebenden Tiere in ein beheiztes Haus mit kleinem Swimmingpool zurückziehen.

"Wasserschweine sind eine perfekte Art für Besucher", so Lipp. Sie gelten als recht aktiv, robust und unkompliziert. Zu einem späteren Zeitpunkt seien für Zoobesucher engere Tierkontakte mit ihnen denkbar. Wenn ein Paar gut harmoniert, lassen sich Wasserschweine auch einfach züchten. Sie bekommen in der Regel einmal im Jahr Nachwuchs. Das neue Augsburger Männchen ist allerdings erst neun Monate alt und noch etwas klein. Das Weibchen Lima ist deutlich größer. Es wurde im Januar 2020 geboren.

Capybaras sind die größten Nagetier der Welt

Auch beim Thema Schwein sorgt der Zookurator für Aufklärung. Capybaras seien keine Schweine, sagt er, sie gelten vielmehr als die größten Nagetiere der Welt. Wasserschweine können bis zu 1,30 Meter lang und 70 Kilo schwer werden. Damit sind sie deutlich größer als Meerschweinchen, denen sie vom Aussehen her ähneln und mit denen sie eng verwandt sind.

