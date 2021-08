Augsburg

vor 51 Min.

Corona-Inzidenzwert steigt in Augsburg über 50: Was das für die Stadt bedeutet

Sinkt der Inzidenzwert in den kommenden Tagen nicht unter 50, werden ab Montag wohl strengere Vorschriften in Augsburg gelten.

Plus Sollte sich der Trend nicht umkehren, gelten in Augsburg ab Montag wohl strengere Regeln. Wie genau diese aussehen, ist offen – der Freistaat überarbeitet sie.

Von Stefan Krog

In Augsburg ist der Inzidenzwert von 50 am Donnerstag erstmals seit Mai wieder überschritten worden. Laut Robert-Koch-Institut gab es im Stadtgebiet 54,6 Fälle pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Die Entwicklung hatte sich bereits seit einigen Tagen abgezeichnet. Damit ist eine Verschärfung von Regelungen konkret absehbar. In Bayern lagen am Donnerstag insgesamt zwölf Städte und Landkreise über 50.

