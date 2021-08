Augsburg

11:30 Uhr

Corona-Regeln: Gesundheitsamt hat Reiserückkehrer im Blick

Plus Wer sich in einem Hochrisiko- oder Virusvariantengebiet aufgehalten hat, muss bei Rückkehr nach Augsburg geltende Regeln beachten. Kontrollen sind nicht ausgeschlossen.

Von Andrea Wenzel

Die Corona-Zahlen in Augsburg steigen – unter anderem, weil Reiserückkehrer das Virus mit in die Stadt bringen. Wie das Gesundheitsreferat mitteilt, sind 28 Prozent der Indexfälle derzeit auf Urlauber zurückzuführen. Diese hätten sich unter anderem in Ländern wie Kroatien, Griechenland oder der Türkei aufgehalten. Die Reiseaktivitäten der Augsburgerinnen und Augsburger seien somit an den steigenden Corona-Zahlen beteiligt. Zuletzt ist die Sieben-Tage-Inzidenz schnell angestiegen und lag am Mittwoch bei 48,6.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen