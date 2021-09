Das wahre Zentrum Augsburgs liegt nicht in der Innenstadt

Plus Der geografische Mittelpunkt Augsburgs liegt nicht etwa auf dem Rathausplatz, sondern an einem eher schnöden Ort. Über die Jahrhunderte hat er sich oft verändert.

Der Mittelpunkt von Europa ist im litauischen Purnuškės, der Mittelpunkt von Deutschland im thüringischen Niederdorla und der Mittelpunkt von Bayern im oberbayerischen Kipfenberg. Aber wo befindet sich eigentlich der Mittelpunkt von Augsburg? Wer jetzt denkt, es könnte der Rathausplatz sein, liegt falsch. Das wahre Zentrum Augsburgs ist ein eher schnöder Ort.