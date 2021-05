Augsburg

18:30 Uhr

Der Kolonialladen in Augsburg war Robert Baders Leben

Plus Robert Bader führte den Kolonialladen in der Augsburger Innenstadt. Der 92-jährige Kaufmann hatte ein bewegtes Leben - und berührt mit seiner Einstellung viele Menschen.

Von Ina Marks

In Robert Baders kleiner Wohnung in der Innenstadt erinnert vieles an seine Vergangenheit. Die Miniaturballone etwa, die von der Deckenlampe hängen. Bader und seine Ehefrau waren leidenschaftliche Ballonfahrer, als Pilotin überquerte Ruth Bader auf der Jagd nach Rekorden sogar die Alpen. Oder der nostalgische Kaufladen, der auf einem Tischchen im Eck steht. Die Familie Bader war in Augsburg eine angesehene Kaufmannsfamilie. Über mehrere Generationen hinweg betrieb sie den Kolonialladen Bader in der Karolinenstraße, wo sich heute Bücher Pustet befindet. Auch hängen in der Wohnung gerahmte Fotografien einer elegant aussehenden Frau. Über zwölf Jahre sind schon seit dem Tod von Baders Ehefrau vergangen. Auch seine Tochter und einer seiner drei Söhne sind inzwischen verstorben. Robert Bader selbst ist nun 92 Jahre alt. Viel Schönes und viel Trauriges habe er erlebt, sagt er. Der Mann mit dem freundlichen Gesicht und den wachen Augen hat unlängst mit seinen Worten einige Menschen in Augsburg gerührt. Manche befanden gar: An diesem Herrn solle sich jeder ein Beispiel nehmen.

