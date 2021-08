Augsburg

Die Floßlände in Lechhausen öffnet Mitte September

Plus Nach Verzögerungen beim Bau soll die Floßlände bald öffnen. Gastronom Stefan Meitinger freut sich derweil schon über sein nächstes Projekt: Die "Garage" auf dem Gaswerkareal.

Von Miriam Zissler

Gastronom Stefan "Bob" Meitinger hat in diesen Wochen viel um die Ohren. Vergangene Woche hat er ein neues Lokal samt Bowlingbahn in Ingolstadt eröffnet. Die Floßlände im Flößerpark nahe der Lechhauser Brücke in Augsburg wird ebenfalls in wenigen Wochen für Besucherinnen und Besucher zugänglich sein. In den kommenden Monaten wartet ein weiteres spannendes Projekt auf den Augsburger.

