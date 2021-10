Augsburg

vor 32 Min.

Die Messe Augsburg ist im ersten Halbjahr 2022 nahezu ausgebucht

Plus Ob afa, Interlift oder GrindTec: Die Augsburger Messe lebt zusehends auf. 2022 sind bereits viele Veranstaltungen gebucht. So erklärt sich der Geschäftsführer den Umschwung.

Von Michael Hörmann

Der Betrieb am Augsburger Messegelände ruhte wegen der Corona-Pandemie anderthalb Jahre. Keine Konzerte, keine Messen in den Hallen. Jetzt läuft es wieder an. Mit der Reitsportmesse Americana fiel im September der Startschuss. Lorenz Rau, Geschäftsführer der Messe, spricht ganz bewusst von einem Neustart. Nach seinen Worten könnte es fast nicht besser laufen: "Im erste Halbjahr 2022 ist das Messegelände nahezu ausgebucht." Auch für das zweite Halbjahr sehe es vielversprechend aus. Es werde dann auch eine Veranstaltung geben, die erstmals in Augsburg stattfindet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen