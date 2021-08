Augsburg

16:00 Uhr

Die Polizei meldet zahlreiche Ampelausfälle in Augsburg

In Augsburg sind an verschiedenen Stellen Ampeln ausgefallen. Die Polizei ruft zur Vorsicht auf. Noch ist unklar, was die Störung verursacht hat.

Von Eva Maria Knab

Achtung Autofahrer: Derzeit kommt es an verschieden Stellen in Augsburg zu Ampelausfällen, wie das Polizeipräsidium Schwaben Nord mitteilt. Alle zuständigen Stellen seien bereits über die Störung informiert. Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmer um Vorsicht, bis das Problem behoben ist. Ampeln in Augsburg ausgefallen: Gewitter war nicht der Grund Erste Meldungen über die Störungen gingen gegen 15 Uhr ein, so ein Polizeisprecher. Zahlreiche Ampeln in verschiedenen Stadtteilen seien betroffen, etwa in der Langenmantelstraße, Friedberger Straße, Augsburger Straße oder am Kobelweg. Die Ursache der Störung sei bislang unbekannt. Bei der Polizei geht man nicht davon aus, dass ein kurzes Gewitter damit zu tun haben könnte, das über die Stadt hinweg ging, da die Probleme schon vorher aufgetreten seien. Bei der Stadt seien Mitarbeiter bereits damit beschäftigt, die Störung zu beheben.

