Augsburg

06:00 Uhr

Drama auf Spielplatz bleibt ungeklärt: Baumgutachten soll Aufschluss geben

Ein umgestürzter Baum hatte eine Mutter und ihr Kind auf einem Spielplatz in Oberhausen schwer verletzt. Das Kind ist im Augsburger Uniklinikum wenig später an den Verletzungen gestorben.

Von Michael Hörmann

Das Entsetzen und die Bestürzung nicht nur in Augsburg waren groß: Der Tod eines kleinen Mädchens, das von einem Baum erschlagen wurde, erschütterte viele Menschen. Das Unglück passierte am 10. Juli auf einem Spielplatz in Oberhausen. Die Mutter des 22 Monate alten Kindes wurde schwer verletzt. Warum der Ahorn umgefallen ist, bleibt weiter offen. Die Polizei äußert sich auf Nachfrage unserer Redaktion zum Stand der Ermittlungen.

