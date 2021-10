Augsburg

vor 48 Min.

Durchsuchungen wegen Kinderpornografie: Kannten sich die 22 Tatverdächtigen?

Plus Die Kripo hat bei 22 Menschen in Augsburg und dem Umland wegen des Verdachts auf Besitz und Verbreiten von Kinderpornos durchsucht. Was nun weiter bekannt wird.

Auf den über 1000 Bildern und Videos sind nicht nur Nacktbilder von Kindern zu sehen, sondern auch sexuelle Handlungen, die an Minderjährigen vorgenommen werden. Wie berichtet, hat die Kripo in Augsburg sowie in den Landkreisen Augsburg und Aichach-Friedberg mehrere Wohnungen durchsucht. 22 Personen werden verdächtigt, Kinderpornografie besessen und verbreitet zu haben. Dabei ist eines auffallend.

