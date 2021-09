Kinderpornografie: Kripo durchsucht Wohnungen im Großraum Augsburg

Wegen des Verdachts auf Besitz und Verbreiten von Kinderpornos hat die Kripo in Augsburg sowie den Landkreisen Augsburg und Aichach-Friedberg mehrere Wohnungen durchsucht.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat am Dienstag und Mittwoch in einer groß angelegten Aktion mehrere Wohnungen im Stadtgebiet Augsburg sowie in den Landkreisen Augsburg und Aichach-Friedberg durchsucht. Hintergrund war der Tatverdacht des Besitzes und Verbreitens kinderpornografischer Inhalte bei 22 Personen. Bei den Beschuldigten handelt es sich um Personen im Alter von 15 bis 50 Jahren, die kinderpornografische Inhalte über Soziale Medien oder Chats geteilt bzw. empfangen haben sollen.

Polizei stellt im Raum Augsburg kinderpornografische Dateien sicher

Bei einem 31-Jährigen aus dem Landkreis Aichach-Friedberg und bei einem 50-Jährigen aus dem Stadtgebiet Augsburg wurden bereits während der Durchsuchungen eine Vielzahl von kinderpornografischen Dateien aufgefunden.

Während der Durchsuchungen sind unter anderem Smartphones sowie Datenträgern sichergestellt worden. Diese werden nun umfangreich nach strafrechtlich relevanten Inhalten ausgewertet, teilt die Polizei mit. (AZ)