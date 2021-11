Einigung nach Ärger um Augsburgblume bei den Light Nights

Plus Der Künstler der Augsburgblume hat einen Anwalt eingeschaltet, weil seine stilisierte Blume bei den Light Nights ungefragt gezeigt wurde. Nun gibt es eine Einigung.

Eigentlich sind Blumen etwas Schönes und erfreuen Menschen. Bei dieser speziellen Blume allerdings war es kurzzeitig zu Missstimmungen gekommen. Wie berichtet, hatte Berni McQueen im Gefängnis, dort sitzt er gerade seine Strafe wegen seiner illegalen Graffiti ab, erfahren, dass seine Augsburgblume ungefragt bei den Light Nights gezeigt wurde. Anwalt Bernhard Hannemann sah seinen Mandanten in seinem Urheberrecht verletzt und schickte ein Abmahnschreiben an den Veranstalter Regio Augsburg. Inzwischen haben sich die Parteien wohl geeinigt.