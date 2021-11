Augsburg

18:01 Uhr

Familien kommen nach Messerstich zusammen: "Wir sind beide Opfer dieser Tat"

Ein Jahr ist es nun her, dass Stefan D., von Freunden "Dorschi" genannt, an einer Bushaltestelle in Pfersee von einer jungen Frau getötet wurde.

Plus Am Samstag jährt sich, dass Stefan D. an einer Bushaltestelle in Pfersee von einer jungen Frau erstochen wird. Wie sich die Familien der Täterin und des Opfers näher kamen.

Von Ina Marks

Die Rettungskräfte hatten keine Chance. Der junge Mann starb noch an der Bushaltestelle. Am Samstag jährt sich der gewaltsame Tod des Augsburgers Stefan D. Die damals 19-jährige Fabienne K. hatte ihn bei einem Streit auf offener Straße in Pfersee erstochen, sie wurde dafür verurteilt. Die Familie des Opfers ist seitdem gezeichnet. Für Mutter Anita D. sind diese Tage besonders schlimm. Auch, weil Stefan am 7. Dezember 30 Jahre alt geworden wäre.

