Hilfe für Suchtkranke: So läuft es nach drei Jahren im "BeTreff"

Gerhard und Nadine kommen fast täglich in den BeTreff in Augsburg-Oberhausen, um dort die Angebote wahrzunehmen.

Plus Seit drei Jahren gibt es den "BeTreff" für Menschen in sozialen Schwierigkeiten. Auch die Anwohner stehen mittlerweile hinter der Einrichtung am Augsburger Helmut-Haller-Platz.

Von Fridtjof Atterdal

Als am 15. Juni 2018 der betreute Treff für Menschen in sozialen Schwierigkeiten am Oberhauser Bahnhof öffnete, waren nicht nur viele Nachbarn skeptisch, was ein Hilfsangebot für Suchtkranke für das Viertel bedeutet. Drei Jahre später sind sich fast alle Beteiligten einig: Der "BeTreff" ist aus dem Oberhauser Kiez nicht mehr wegzudenken.

