Hoher Schaden nach Unfallfluchten in Göggingen und Kriegshaber

Die Polizei meldet zwei Fälle von Unfallflucht: Im Gögginger Römerweg wird ein VW Golf angefahren, in Kriegshaber ein BMW. Der Schaden ist hoch.

Mit zwei aktuellen Fällen von Unfallflucht ist die Augsburger Polizei beschäftigt. Am Mittwoch wurde zwischen 17.30 und 19 Uhr ein grauer VW angefahren, der im Gögginger Römerweg am rechten Fahrbahnrand parkte. Dabei wurde der linke Außenspiegel zerstört. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro, die Polizeiinspektion Augsburg-Süd bittet um Hinweise unter 0821/3232710.

Unfallflucht in Gögginger Römerweg und Kriegshaberer Reinöhlstraße

Deutlich höher ist der Schaden an einem braunen BMW, der zwischen Dienstag, 12 Uhr, und Mittwoch, 7.30 Uhr, in der Kriegshaberer Reinöhlstraße abgestellt war. Das Fahrzeug wurde laut Polizei mutmaßlich im Vorbeifahren gestreift. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro. Nach Polizeiangaben deutet viel darauf hin, dass der Unfall von einem schwarzen Opel verursacht wurde; entsprechende Hinweise seien gefunden und sichergestellt worden. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg 6 unter 0821/323-2610 zu melden. (AZ)