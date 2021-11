Augsburg

Impfstoff fehlt: Augsburger Arztpraxen müssen kurzfristig Termine absagen

Impfstoffkontingentierungen bei Biontech sorgen dafür, dass in den Arztpraxen kommende Woche weniger geimpft werden kann als geplant. Termine müssen abgesagt werden.

Plus Arztpraxen haben Probleme durch die Lieferbeschränkungen beim Biontech-Impfstoff. Die Mediziner sind sauer. Augsburgs Impfzentrum hat noch Vorräte für bis zu drei Wochen.

Von Stefan Krog

Die vom Bundesgesundheitsministerium verfügten Lieferbeschränkungen für den Biontech-Impfstoff und mangelnde Verfügbarkeit haben Auswirkungen in den Augsburger Arztpraxen: Oftmals müssen für die kommende Woche vergebene Impftermine mit Biontech abgesagt werden. "Wir müssen mit viel Mühe umplanen", sagt etwa Hausarzt Dr. Markus Beck, Vorsitzender des Ärztlichen Kreisverbandes. Faktisch bedeute das die Streichung bereits vereinbarter Termine. "Wir landen jetzt bei einer bescheidenen Menge an Impfungen kommende Woche", so Beck. Ähnliche Meldungen gibt es aus anderen Augsburger Praxen, wobei das Problem bundesweit besteht. Je nach Praxisgröße geht es um viele Dutzende Termine, die kommende Woche nicht stattfinden werden.

