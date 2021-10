Augsburg

06:50 Uhr

In Augsburger Neubaugebieten soll es künftig eine Solarpflicht geben

Der Kongress am Park wurde bei der Sanierung mit Photovoltaik-Modulen ausgestattet. Künftig soll es in Neubauvierteln eine Pflicht geben.

Plus Augsburgs schwarz-grüne Koalition will eine Solarpflicht in Neubaugebieten durchsetzen und auch auf allen städtischen Gebäuden Module sehen. Allerdings gibt es einige Ausnahmen.

Von Stefan Krog

Neubauten in Augsburg werden künftig - von begründeten Ausnahmen abgesehen - eine Photovoltaik- oder Solarthermieanlage haben müssen, wenn es nach dem Willen des schwarz-grünen Regierungsbündnisses geht. Einen entsprechenden Antrag hat die Koalition nun bei Oberbürgermeisterin Eva Weber ( CSU) gestellt. Hintergrund ist, dass der Zuwachs an Solaranlagen in Augsburg seit einigen Jahren zurückgegangen ist, der Stadtrat aber gleichzeitig deutliche Anstrengungen beim Klimaschutz beschlossen hat. Eine Solarpflicht dürfte ein Baustein bei dem Thema sein. Wie berichtet will ein von der Stadt beauftragtes Beratungsunternehmen im Herbst konkrete Vorschläge machen, wie Augsburg sein Restbudget von 9,8 Millionen Tonnen Kohlendioxid einhalten kann.

