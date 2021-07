Augsburg

In den Fugger-Wäldern bei Augsburg soll ein Waldfriedhof entstehen

Plus Die Fugger unternehmen einen neuen Anlauf für einen Waldfriedhof. Die Stadt Augsburg will das prüfen - es gibt aber noch Gesprächsbedarf.

Von Stefan Krog

Zehn Jahre, nachdem ein erster Anlauf für einen Waldfriedhof in Augsburg nahe Bergheim im Sande verlaufen ist, will die Fürst-Fugger-Zentralverwaltung nun einen neuen Anlauf unternehmen. Diesmal werden Waldflächen auf dem Höhenrücken zwischen Wellenburg und dem Anhauser Weiher vorgeschlagen. Dafür müsste bei Bestattungen aber Autoverkehr durchs Landschaftsschutzgebiet über einen alleeartigen Feldweg hinter der Wellenburger Gaststätte zugelassen werden. Der Umweltausschuss des Stadtrats beschloss am Montag, grundsätzlich am Thema Waldfriedhof dranzubleiben. Nun geht es um Details, die geklärt werden müssen.

