Augsburg

vor 41 Min.

Kandidat Alexander Meyer will für die FDP in den Bundestag

Plus Der Augsburger FDP-Bundestagskandidat Alexander Meyer hat gegen das städtische Böllerverbot auf Privatgrund an Silvester geklagt - und gewonnen. Was ihn noch bewegt.

Von Miriam Zissler

Schnell dreht sich das Gespräch mit Alexander Meyer um die Corona-Regeln. Er sei weder ein Corona-Leugner noch ein Querdenker, doch sobald die Vorgaben mit der Verfassung nicht vereinbart werden können, geht das dem Rechtsanwalt zu weit. Im Dezember klagte er deshalb gegen das Böllerverbot, das die Stadt für die Silvesternacht auch auf Privatgrund ausgesprochen hatte, und kippte damit diesen Vorstoß. Die Klage des 51-Jährigen sorgte nicht nur für Aufsehen in der Bevölkerung, sondern auch innerhalb seiner Partei. Meyer tritt als Direktkandidat der FDP in Augsburg bei der Bundestagswahl an, und er hat viele andere Themen, die ihn beschäftigen.

