Augsburg

06:00 Uhr

Kann Tempo 30 eine Augsburger Geschäftsstraße retten?

Plus Die beschlossene Geschwindigkeitsreduzierung in der Bürgermeister-Aurnhammer-Straße weckt in Göggingen große Hoffnung. Vorbild könnte die Augsburger Straße in Pfersee sein.

Von Fridtjof Atterdal

Die Hoffnungen von Anwohnern und Geschäftsleuten sind groß: Seit langem warten die Bürger des Augsburger Stadtteils Göggingen ungeduldig darauf, dass die Stadt die versprochene Sanierung ihrer Haupteinkaufsstraße umsetzt. Das Projekt war zuletzt wegen der finanziellen Belastungen durch die Corona-Krise aus dem Haushalt gestrichen worden. Nun gibt es gute Nachrichten: Im Rahmen des Lärmaktionsplanes der Stadt sollen mehrere große Straßen auf Tempo 30 reduziert werden. Vor allem die Gögginger hoffen, dass eine Beruhigung der Bürgermeister-Aurnhammer-Straße nicht nur den Lärm reduziert, sondern auch die Aufenthaltsqualität in der Straße verbessert. Andernorts nämlich hat das gut funktioniert.

