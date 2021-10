Augsburg

Light Nights 2021 in Augsburg: Die Innenstadt wird bunt erleuchtet

Beleuchtete Fassaden gehören zum Konzept der Light Nights. Die Aktion findet am Wochenende statt.

Künstler tauchen die Augsburger Innenstadt in bunte Farben. Was bei den Light Nights am Wochenende geboten ist.

Zum zweiten Mal machen die sogenannten "Light Nights" in Augsburg Station. Sie finden vom Freitag, 22., bis Sonntag, 24. Oktober, im erweiterten Innenstadtbereich statt. An diesen Abenden werden ab Einbruch der Dunkelheit verschiedene Lichtinstallationen auf Gebäudefassaden projiziert. Es werden viele Besucherinnen und Besucher zwischen dem Rathaus, Königsplatz und Schaezlerpalais erwartet. In diesem Jahr wird unter anderem eine rund siebenminütige Videoinstallation an verschiedenen Fassaden zu sehen sein. Sie wird zwischen 19 und 23 Uhr fortlaufend abgespielt. Außerdem gibt es in der Stadt eine Vielzahl von künstlerischen Darstellungen zu entdecken.

Rathaus, Königsplatz und Schaezlerpalais: Die Höhepunkte der Light Nights 2021 Ein besonderer Höhepunkt wartet im Innenhof des Schaezlerpalais. Unter dem Titel "Von Fülle und Auflösung" präsentiert die Videokünstlerin Stefanie Sixt animierte Kompositionen mit Bildern aus der Barockzeit, die mit elektronischen Klängen des Musikers Markus Mehr unterlegt sind. Am Samstag, 23. Oktober, gibt zudem das Medienkunst-Festival Lab30 ein Gastspiel bei den Light Nights in Augsburg. Getreu dem Motto "Finger statt Spraydose, Licht statt Lack" werden Lichtgraffiti auf Häuser zwischen dem Rathaus- und Fuggerplatz projiziert. Die Veranstalter bitten, aufgrund der Pandemielage, die gebotenen Mindestabstände zu beachten und, wenn diese nicht gegeben sind, auch im Freien eine Maske zu tragen. (kajoh)



