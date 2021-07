Luftfilter gibt es nicht für alle Klassenzimmer an Augsburger Schulen

Plus Die Stadt Augsburg will die Räume der 1. bis 6. Klassen mit Luftfiltern ausstatten. Vom Nutzen gegen Corona-Infektionen ist die Stadtspitze ohnehin nicht überzeugt.

Drei Wochen nach der Forderung von Ministerpräsident Markus Söder ( CSU), dass zu Schuljahresbeginn in jedem bayerischen Klassenzimmer ein Luftfilter stehen soll, ist nun klar, wie die Stadt weiter vorgehen möchte: Wie Bildungsbürgermeisterin Martina Wild (Grüne) am Mittwoch sagte, sollen für zunächst alle Klassenzimmer der Jahrgangsstufe 1 bis 6 mobile Luftfilter angeschafft werden. Man gehe von etwa 750 Geräten aus. Die Chancen, dass sie bis zum Schuljahresbeginn verfügbar sind, stehen dabei aber nicht besonders gut. Und die Stadtregierung ist nicht gut auf den Freistaat zu sprechen.