Augsburg

11.08.2021

Mehr Emissionen als Luftverkehr: Kliniken sind Klimawandel-Treiber

Plus Allein die Uniklinik Augsburg stößt jährlich 1800 Tonnen CO₂ aus. Die Klima-Bilanz bayerischer Häuser zu verbessern, bedeute enormen Aufwand, sagt Minister Holetschek.

Von Eva Maria Knab

Nicht nur der Flugverkehr trägt mit seinen umweltschädlichen Emissionen zum Klimawandel bei, sondern in deutlich größerem Ausmaß auch Krankenhäuser. Allein durch den Betrieb der Uniklinik Augsburg entstehen Treibhausgase in erheblichem Umfang. Es sind rund 1800 Tonnen CO₂ jährlich, eine Menge, die ein ganzes Dorf produzieren kann. Das kam bei einer Podiumsdiskussion mit Gesundheitsminister Klaus Holetschek in Augsburg zur Sprache. Thema: "Wie der Klimawandel unsere Gesundheit beeinträchtigt und was wir tun können." Umstritten war, was tatsächlich getan wird.

