Augsburg

vor 30 Min.

Migräne: Wenn der Kopf den Körper ausschaltet

Plus Eine Augsburgerin leidet seit Jahren unter Migräne und hat nun eine Selbsthilfegruppe für Betroffene gegründet. Was helfen kann.

Von Diana Zapf-Deniz

"Suchen Sie sich zu Ihrem Thema eine Selbsthilfegruppe." So lautete der Rat, den Petra Mayr (Name geändert) nach einem Klinikaufenthalt bekam. Also machte sie sich auf die Suche nach einer Gruppe in ihrem Umkreis und stellte fest: "Wir haben in Augsburg nahezu alles, aber keine Selbsthilfegruppe für Migräniker." Das wollte die 57-Jährige aus Neusäß ändern, überlegte nicht lange und machte Nägel mit Köpfen. Ein Anruf bei der Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen im Gesundheitsamt Augsburg zeigte: "Mit meinem Wunsch rannte ich offene Türen ein." Tipps für Betroffene hat die Frau viele.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen