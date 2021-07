Augsburg

27.07.2021

Mit dem Autohaus Strobel kam Toyota vor 50 Jahren nach Augsburg

Plus Das Autohaus Strobel ist der älteste Toyota-Vertragshändler in Deutschland. Wie sich Firmenchef Enrico Strobel trotz der anfänglichen Vorbehalte die Erfolgsgeschichte erklärt.

Von Michael Hörmann

Enrico Strobel ist ein Geschäftsmann, der sich selbst nicht gerne in den Mittelpunkt rückt. Er agiert zurückhaltend und ist mit diesem Kurs erfolgreich. Wer im Augsburger Raum über die japanische Automarke Toyota spricht, kommt am Autohaus Strobel nicht vorbei. "Man kann sogar sagen, dass Augsburg tatsächlich die heimliche Toyota-Hauptstadt in Deutschland ist", sagt der 67-jährige Firmenchef. Diese Aussage fällt beiläufig in einem Nebensatz, als es um die Erfolgsgeschichte des Unternehmens geht. Das Autohaus Strobel ist aber auch nicht irgendein Vertragshändler, der mit den Japaner eng kooperiert: Es ist der älteste Toyota-Händler in Deutschland. Seit nunmehr 50 Jahren besteht die Zusammenarbeit - Anlass für einen Rück- und Ausblick.

