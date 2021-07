Augsburg

Modellversuch: Auf den meisten Straßen in Augsburg soll bald Tempo 30 gelten

In der Pferseer Unterführung gilt schon jetzt Tempo 30. Wenn es nach der Stadt Augsburg geht, würde sie diese Regelung gerne auf deutlich mehr Straßen ausweiten.

Plus Augsburg möchte mit sechs weiteren Großstädten an einem Pilotprojekt teilnehmen. Tempo 50 wird auf Straßen dann nicht mehr die Regel sein, sondern die Ausnahme.

Von Stefan Krog

Die Stadt Augsburg fordert gemeinsam mit den Städten Aachen, Freiburg, Hannover, Leipzig, Münster und Ulm ein Pilotprojekt des Bundes, bei dem in geschlossenen Ortschaften Abschied von Tempo 50 als Regelgeschwindigkeit genommen wird. Die „Städteinitiative Tempo 30“ wünscht nach den Bundestagswahlen eine Änderung der Straßenverkehrsordnung und ein vom Bund gefördertes Modellvorhaben, bei dem sie auch in Hauptstraßen Tempo-30-Regelungen schaffen dürfen. In Augsburg läuft die Debatte über Tempo 30 schön länger. Worum geht es dabei?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

