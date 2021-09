Augsburg

12:54 Uhr

"Müde und abgekämpft": Feuerwehr löscht wieder in der Karolinenstraße

Plus Trotz des Großeinsatzes in der Nacht auf Mittwoch musste die Feuerwehr wieder in die Augsburger Karolinenstraße ausrücken. Bei den Einsatzkräften hinterlässt das Spuren.

Von Ina Marks

Noch am Mittwochnachmittag war Ordnungsreferent Frank Pintsch ( CSU) zuversichtlich, dass es in dem Brandhaus in der Karolinenstraße zu keiner Brandentwicklung mehr kommen wird. Schließlich hatte man am Dienstagabend noch einmal einen Großeinsatz organisiert, um die Problematik mit den immer wieder sich entzündenden Glutnestern ein für allemal in den Griff zu bekommen. Die ganze Nacht lang hob ein Spezialbagger den Brandschutt aus - 100 Kubikmeter Material wurde von Lastern weggefahren. Doch wie schon so oft, spielt die Brandruine nicht so mit, wie es die Verantwortlichen gerne hätten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen