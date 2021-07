Augsburg

vor 36 Min.

Mutmaßlicher russischer Spion aus Augsburg spricht mit den Ermittlern

Der mutmaßliche Spion hat an der Uni Augsburg im Bereich der Materialforschung gearbeitet - die Wissenschaftler sitzen in diesem Neubau.

Plus Der 29-jährige Ilnur N. soll sensible Informationen für den russischen Geheimdienst geliefert haben. Er sitzt in U-Haft und hat nun ausführlich mit den Ermittlern gesprochen.

Der mutmaßliche russische Spion, der an der Uni Augsburg in einem sensiblen Forschungsbereich arbeitete und vor zwei Wochen festgenommen worden ist, hat ausführlich vor Ermittlern des Bayerischen Landeskriminalamts ausgepackt. Nach Recherchen unserer Redaktion räumte er vor einigen Tagen in einer mehrstündigen Vernehmung auch ein, sich öfter als bisher bekannt mit seinem Agentenführer getroffen zu haben.

